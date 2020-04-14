Эксперт: Режим ЧП парализовал бы работающие на решение проблемы коронавируса структуры

14.04.2020, 17:16, Новости дня

Введение режима чрезвычайной ситуации парализовало бы структуры гражданской власти, которые сейчас работают на решение проблемы коронавируса, и привело бы к массовым увольнениям. Так считает руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений, сотрудник РЭУ им. Г.В. Плеханова Василий Колташов.

«Самое важно тут: неравномерность распространения проблемы с заболеваемостью коронавирусом по всей стране. А чрезвычайный режим потребовал бы единых мер во всех регионах. Это неправильно. Совсем излишним явилось бы установление режима пропусков в сельской местности. Сейчас мы наблюдаем более гибкую практику, которая и не ограничивает значительным образом прав и свобод общества, и обеспечивает действия по защите здоровья людей», – написал он в своем Facebook.

Колташов отметил, что режим ЧП парализовал бы структуры гражданской власти и общественные структуры:«Особое положение придано бы было силовым структурам государства, тогда как они ныне выполняют важные, но не центральные функции. Центральные, скорее, у медиков».

«Предприниматели бы ничего не получили от ЧП, так ограничения легли бы не только на применение конституционных прав граждан, но и на право частной собственности», – сообщил он.

По словам эксперта, ситуация «и так является форс-мажором, и как показывает судебная практика, бизнес может это использовать».

«Есть и еще одна сторона: ЧП дает право работодателям прекратить трудовые договора из-за чрезвычайных обстоятельств. А увеличивать экономические потери сейчас было бы нелепо; массовые увольнения сейчас ни к чему», – отметил Колташов.

Он заметил, что в большинстве стран режим ЧП вводить не спешат, ограничиваясь «режимами повышенной готовности или предчрезвычайного положения».

«При этом стоит признать, что все государства оказались не готовы к пандемии коронавируса. Это, скорее всего, побудит законодателей проработать закон о режиме повышенной готовности, что даст определенное понимание такого рода ситуации как ситуации правовой», – сообщил Колташов.

Ранее известный адвокат Дмитрий Аграновский также заявил, что объективных причин для введения режимов чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения сейчас нет.