 

Американский стартап сделал игрушку солдата «Российского космического агентства» в виде Путина

14.04.2020, 17:16, Новости дня

На краудфандинговой платформе Kickstarter запущен проект стартапа Amazo Toys, предлагающий купить игрушечные фигурки в форме космических сил (Space Force) с лицами президента РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и Григория Распутина.

«Мы очень рады, что наконец-то смогли представить этот забавный и амбициозный проект, и очень хотим начать производство и передать Space Force в ваши руки», – сообщили представители стартапа, пишет Comicbook.

Покупателям предлагается собрать «космическую команду», которая одолеет «Российское космическое агентство». Оно в свою очередь включает три фигурки – президента РФ Владимира Путина, Григория Распутина и безымянного космического солдата.

«Теперь вы можете помочь выиграть космическую гонку с помощью фигурок космических сил США. Создайте свою собственную команду «Красных космических сил» или «Синих космических сил» или объедините эти команды, чтобы победить Путина и снова сделать космос великим!» – говорится в сообщении на Kickstarter.

«Синие космические силы» включают фигурку экс-президента США Барака Обамы, в «красные» вошел нынешний американский лидер Дональд Трамп. Также покупатели смогут менять игрушке голову на головы Рональда Рейгана и «Дяди Сэма».

К 14 апреля проект на Kickstarter поддержали на 30 тыс. долларов. Amazo Toys намерена получить 40 тыс. долларов на свой проект с этой площадки. Если спонсоры вложат дополнительные 20 тыс. долларов, авторы обещают дополнить проект головами Никола Теслы, вице-президента Майкла Пенса, Иосифа Сталина и другими.



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