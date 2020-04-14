 

Китайские медэксперты оценили действия российских властей по борьбе с коронавирусом

14.04.2020, 17:16, Новости дня

Правительство РФ и власти Москвы приняли своевременные и эффективные меры, сообщил член китайской делегации медицинских экспертов, глава Центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Хэйлунцзян Ван Кайли.

«Группа экспертов полагает, что российское правительство, власти Москвы своевременно приняли эффективные меры, СМИ также повели себя правильным образом, так как COVID-19 является совершенно новым типом вируса, с которым столкнулось человечество, то все мы совместно находимся в процессе исследования (ситуации)», – сказал Ван Кайли, передает РИА «Новости».

Власти провинции Хэйлунцзян уточнили, что находящиеся в РФ китайские медики делятся опытом с российскими коллегами, но по закону не могут лечить больных коронавирусом.

«Группа экспертов главным образом проводит с российскими специалистами обмен мнениями и беседы, делится опытом, не может ставить клинический диагноз больным и проводить лечение, так как в РФ строгое законодательство, лишь имеющие соответствующую квалификацию российские врачи могут заниматься лечением больных», – сообщили в канцелярии правительства провинции по иностранным делам.

Китайская провинция Хэйлунцзян передала Москве более 20 тонн гуманитарного груза, в том числе медицинские маски, перчатки, одноразовые защитные костюмы, тест-системы для диагностики и тепловизоры.

Напомним, за сутки в РФ зарегистрировали 2774 новых случая коронавируса в 51 регионе. Всего в РФ зарегистрировано 21 102 случая коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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