Продюсер Тамары Гвердцители рассказал об ее самочувствии после концерта в Большом театре, где выявили коронавирус

14.04.2020, 17:09, Разное

Сергей Пудовкин, продюсер Тамары Гвердцители, пояснил о самочувствии артистки после выступления в Большом театре, у 34-х сотрудников которого выявили коронавирус. Также он уточнил, что в театре соблюдали все меры предусмотрительности.

Сергей Пудовкин сообщает, все, кто принимали участие в концерте, перед выступлением были проверены на коронавирус. Это произошло за 2 дня до концерта, но как оказалось, 34 человека были заражены. На выступление их не пустили и отправили домой лечиться. Тамара Гвердцители тоже сделала тест, он показал отрицательный результат.

Продюсер думает, что в нынешнее время все волнуются за себя и близких, но вокалистка старается не поддаваться панике и быть спокойной. Также Сергей Пудовкин отмел, что на концерте каждый продвигался к сцене специальным коридором, чтобы рядом никто не проходил. Тамара Гвердцители выходила одна и не с кем не пересеклась. Она исполнила композицию и покинула зал.