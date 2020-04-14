 

Медикам в Псковской области передадут 100 тысяч медицинских масок

14.04.2020, 17:08, Новости дня

В Псковской области медикам передадут 100 тыс. медицинских масок для работы в условиях коронавируса, их распределят между учреждениями здравоохранения всех районов региона.

Псковская городская больница, Псковская станция скорой медицинской помощи и Великолукская межрайонная больница получат по 8 тыс. защитных масок, информирует сайт «Единой России».

7 тыс. индивидуальных средств защиты передадут в Псковскую городскую поликлинику. Также они поступят в межрайонные больницы, санатории, станции переливания крови, областной дом ребенка и другие медучреждения.

«У нас были запасы индивидуальных средств защиты, но мы же ежедневно работаем, у нас лечатся дети с острыми пневмониями. За время рабочей смены идет большой расход. Поэтому, безусловно, такая помощь нам очень нужна, и мы за нее благодарны. Здоровье всех граждан – приоритет, но детей особенно, персонал тоже должен быть всегда в строю и защищен, контактируя с пациентами», – сказала главврач Великолукской детской городской больницы Светлана Шумаркина.

Маски региону передал секретарь генерального совета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Кроме того, ранее Турчак сообщил, что «Единая Россия» поставит новые автомобили в каждый регион для помощи медикам. Транспорт уже передан медработникам Чувашской республики, Краснодарского края, Алтайского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Москвы и Московской области и в другие регионы. По словам Турчака, это позволит снизить нагрузку с транспортных хозяйств региональных департаментов здравоохранения.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.04 / Спрогнозирован срок восстановления российской экономики после нефте-вирусного кризиса

18.03 / Песков переадресовал правительству вопрос о достаточной для достойной жизни сумме

25.03 / Первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Мали

01.04 / В США почти закончились маски и респираторы

27.02 / Россиянку задержали в Турции по подозрению в контрабанде наркотиков

08.02 / “Партизан” лишился Милошевича и Натхо, но выигрывает у “Спартака” после первого тайма

13.04 / Нацбанк Украины выступил против включения печатного станка для покрытия дефицита бюджета

25.02 / Владимир Путин в восторге от успехов Сандерса – они раскалывают США

01.04 / Во Франции за сутки от коронавируса погибло рекордное количество пациентов. По уровню смертности страна обогнала Китай

25.02 / Кремль отреагировал на сведения о возможном разрыве нефтяного союза с Эр-Риядом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска