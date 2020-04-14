Школьникам в одном из сел Башкирии пришлось учиться на трассе из-за плохого интернета

14.04.2020, 17:08, Новости дня

Школьники и студенты из башкирского села Кульметово вынуждены ездить на автотрассу, чтобы «посетить» дистанционные занятия и выполнить домашнюю работу, потому что интернет ловит только в 4 километрах от деревни.

Учиться подобным образом приходится около 40 школьникам и студентам. Учащиеся ездят на трассу, где ловит интернет, и учатся, сидя в автомобиле с ноутбуком. Иногда ездить приходится дважды в день ­– утром, чтобы получить задания, и вечером ­– чтобы отправить ответы, информирует «Московский комсомолец».

Так, первоклассница, которая учится в Уфе, но на период самоизоляции приехала в деревню к бабушке и дедушке, полностью выпала из учебного процесса, так как в ее гимназии проводятся онлайн-уроки, рассчитанные на скоростной интернет.

В Минобразования агентству «Интерфакс-Поволжье» заявили, что в населенный пункт не проведен домашний интернет, а мобильная связь плохая. Детям высылают задания по электронной почте или в бумажном виде.

Сотрудник отдела образования администрации Кигинского района подтвердил, что некоторые школьники и студенты, действительно, выезжали на дорогу, чтобы учиться.

«Были случаи», – сказал он, добавив, что жалоб на дистанционное образование нет, студентам предложили получать задания по электронной почте в местной школе.

«Все отработано с руководителями учебных заведений, предложено отправлять информацию для студентов на электронный адрес», – отметил он.

Родители девочки, которые пожаловались на плохую связь, отказались от такого способа обмена заданиями. Представитель отдела образования предположил, что школьницу продолжают возить учиться на дорогу.

«По возможности они выходят (в интернет, – прим. ВЗГЛЯД). Им предложено было вернуться в Уфу, они пока не решились. Получается, выходят, работают. К организации образовательного процесса они претензий не имеют, со своей школой в Уфе связь держат», – сказал он.

В министерстве цифрового развития Башкирии осведомлены о ситуации в поселке.

«Да, такая проблема действительно обозначилась. К нам поступило четыре обращения от жителей деревни Кульметово Кигинского района. На сегодняшний день оптической линии связи в деревне Кульметово нет, за короткие сроки построить сеть не получится», – отметили в ведомстве.

«Принять окончательное решение по обеспечению деревни связью» планируется не раньше июля 2020 года. Собеседник агентства уточнил, что деревня обеспечена мобильным 2G-интернетом. Отмечается, что до ситуации с коронавирусом сельскую школу и ФАП планировалось подключить к высокоскоростному интернету в 2021 году.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» поможет министерству просвещения РФ обеспечить детей из нуждающихся семей техническими средствами для доступа к электронным системам дистанционного образования, а также обеспечит детей-льготников питанием на дому.