Александр Невский о юбилее Аль Пачино, съемках с Шерилин Фенн и встрече с Зои Кравиц

14.04.2020, 17:05, Разное

Здравствуйте, друзья! Надеюсь, в это странное время вы все здоровы и сохраняете позитивный настрой! Эпидемия застала врасплох всех, но еще в первой половине марта мне удалось в очередной раз встретиться и пообщаться с легендарным Аль Пачино. 25 апреля Пачино исполнится 80, но выглядит он значительно моложе, а работает так же много, как и раньше. Уверен, вы все видели его в “Однажды в… Голливуде” Квентина Тарантино и “Ирландце” Мартина Скорсезе (за эту роль Пачино был номинирован на “Оскар” и “Золотой Глобус”), также на телеэкранах всего мира сейчас демонстрируется новый сериал “Охотники”, в котором герой Пачино преследует нацистских преступников. На мой вопрос, как он планирует праздновать юбилей, Аль ответил, что не хочет больших торжеств. Также он со смехом рассказал, что в этом году устал проигрывать – имея в виду, что, будучи номинированным в категории “Лучшая роль второго плана” на большинство премий за свою работу в “Ирландце”, Пачино всюду уступил Брэду Питту, получившему “Оскар”, “Золотой Глобус” и многие другие важные награды за роль в “Однажды в… Голливуде”.

В начале апреля отмечался еще один юбилей – ровно 30 лет исполнилось знаменитому телесериалу Дэвида Линча “Твин Пикс”. Многие журналы называли его самым страшным в истории телевидения. Естественно, из-за коронавируса все праздничные вечеринки были отменены. Но в 2017 году, перед тем как на экраны вышел третий сезон, мне удалось побывать на его премьере и не только пообщаться с Дэвидом Линчем, но и посетить зловещую “красную комнату”, в которой, правда, я так и не смог найти несчастного агента Купера.

Одну из главных героинь сериала “Твин Пикс” сыграла известная голливудская актриса Шерилин Фенн. Мне посчастливилось сниматься с Шерилин в приключенческом фильме “Охотники за сокровищами”. Фенн была номинирована на “Золотой Глобус” и “Эмми и добилась успеха в Голливуде, так как ее красота сочеталась с прекрасными актерскими навыками. В свое время международные СМИ активно обсуждали ее роман и несостоявшуюся свадьбу с Джонни Деппом. Работать с Шерилин было интересно и легко, но единственная тема, которую она не обсуждала, были съемки “Твин Пикс”… Посмотрите фрагмент нашей с Фенн картины “Охотники за сокровищами”, который демонстрируется в США на Amazon Prime Video.

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Публикация от Alexander Nevsky (@realalexnevsky)30 Мар 2020 в 10:29 PDT

К сожалению, сейчас остановлена работа над абсолютным большинством кинофильмов и телесериалов, в том числе и над очередной экранизацией приключений Бэтмена. В новом фильме Бена Аффлека заменил Роберт Паттинсон. Роль Женщины-кошки исполняет Зои Кравиц. Я встретился с Зои в Лос-Анджелесе в последние “нормальные” дни этой весны, и она поделилась со мной деталями подготовки к роли. По словам Зои, и ей, и Паттинсону приходится тратить очень много времени на физическую подготовку и хореографию сцен рукопашных поединков. Забавно, что они часто тренируются вместе, хотя в оригинальных комиксах Бэтмен и Женщина-кошка редко помогали друг другу.

Кстати, о тренировках. Я понимаю, что тренажерные залы сейчас закрыты по всему миру, включая Россию, но это не должно останавливать вас от регулярных занятий спортом. Более того, физическая нагрузка не только улучшит самочувствие, но и добавит оптимизма. Достаточно делать простейшие упражнения: отжимания от пола (в широком упоре – для укрепления грудных мышц, в узком – для укрепления трицепсов), подъемы ног из положения лежа (для укрепления нижней и самой “проблемной” части брюшного пресса), подъемы рук с книгами примерно одного веса через стороны вверх (чтобы укрепить плечи) или комплекс простейший “базовых” упражнений с гантелями, если они у вас имеются. Лично я сейчас занимаюсь именно так – гантели заменяют мне штанги и силовые тренажеры, а прогулки по Беверли Хиллз – кардионагрузку в спортзале. И привлекайте к домашним тренировкам своих близких, чтобы всем было веселее!

Берегите себя и близких, желаю вам здоровья и до скорой встречи на HELLO.RU!