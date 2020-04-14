Президент Эстонии заявила, что инвесторы из ее страны заинтересованы в украинских проектах

14.04.2020, 16:54, Новости дня

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе телефонной беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила, что инвесторы из ее страны заинтересованы в украинских проектах. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам Кальюлайд, Эстония видит улучшение бизнес-климата в Украине, улучшение в работе правовой системы страны и значительное уменьшение коррупции на высшем уровне.

Зеленский отметил, что в Украине будут рады инвесторам из Эстонии.

“У нас есть много реформ и много законопроектов для ускорения экономического роста. Из-за коронавируса некоторые из них были отложены, но мы не останавливаемся в нашем стремлении реформировать Украину. Мы готовы бороться за каждый доллар и рады видеть эстонских инвесторов в Украине», – подчеркнул Зеленский.

Также собеседники подтвердили важность сохранения санкций ЕС против России до полного восстановления территориальной целостности Украины.

22 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Украины Владимир Зеленский озвучил идею о персональном опекуне со стороны государства для крупных инвесторов, Investment Nanny. Президент объяснил, что “если инвестор принесет в Украину $100 млн и более, то он получит личного менеджера, который знает пять языков и будет работать с клиентом круглосуточно”.

“Этот менеджер будет решать все проблемы инвестора в любое время. У них будут государственные гарантии. А тех, кто инвестирует в следующие два года в приватизацию в Украине $10 млн и более, мы освобождаем от налога на прибыль”, – сказал глава государства.