“Слугу народа” поддерживают 38% украинцев

14.04.2020, 16:54, Новости дня

Партия “Слуга народа” – лидер электоральных симпатий на выборах в Верховную Раду. Об этом говорится в результатах исследования Социологической группы “Рейтинг”, опубликованных 14 апреля.

На выборах в парламент президентскую партию были бы готовы поддержать 38,1% украинцев, которые определились с выбором. На втором месте “Европейская солидарность” – за нее проголосовали бы 15,4% опрошенных.

14,1% респондентов отдали бы свой голос за “Оппозиционную платформу – За жинь”, 9,1% – за “Батьківщину”. Рейтинг других политических сил страны – ниже отметки 4%.

Отмечается, что с выбором определился каждый пятый украинец.

В то же время 56% респондентов поддерживают идею переноса на декабрь местных выборов, которые должны состояться в октябре этого года. 23% опрошенных – против такой инициативы, 21% – затруднились с ответом.

Опрос проводился с 10-го по 12 апреля 2020 года среди граждан старше 18 лет по всей Украине, за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

На внеочередных парламентских выборах в 2019 году “Слугу народа” поддержали 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%. Другие партии набрали меньше 5%.