 

Бренд Honor продает в РФ смартфоны и другую продукцию по скидке

14.04.2020, 16:53, Разное

Компания Honor предлагает своим почитателям из РФ смартфоны и другую продукцию по сниженной цене. Во время акции, которая продлится в период 14-30 апреля, действуют выгодные скидки.
Акция проходит в рамках мероприятия, запущенного под призывающим оставаться дома и на связи девизом. Для поклонников своей продукции в Honor подготовили не только купоны, скидки и приятные презенты, но и услугу по бесконтактной доставке.

На официальном сайте фирмы можно приобрести смартфоны, ноутбуки, аксессуары, со скидкой почти 5 тысяч рублей. На такую сумму снижена цена MagicBook, а флагман View 30 Pro, недавно появившийся на рынке, в рамках акции обойдется покупателю на 3,5 тысячи дешевле. К смартфону 20 Pro, уцененному на три тысячи, прилагается бесплатный смарт-браслет Honor Band 5, изначальная стоимость которого около 2,5 тысячи рублей.



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