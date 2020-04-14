Из вяземского дома престарелых госпитализировали 21 человека с коронавирусом

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14.04.2020, 16:53, Новости дня

Врачи госпитализировали из дома-интерната для престарелых и инвалидов в Вязьме Смоленской области 21 человека, у них подтвержден коронавирус, сообщила пресс-служба администрации региона.

«По состоянию на сегодняшний день из Вяземского дома-интерната для престарелых и инвалидов госпитализирован 21 человек, из них восемь переведены в клиническую больницу №1. В настоящее время организована госпитализация еще 10 пациентов с COVID-19 в инфекционный госпиталь Вяземской ЦРБ», – передает ТАСС слова начальника департамента по здравоохранению Елену Войтову.

Она уточнила, что все зараженные госпитализированы в вяземский госпиталь, если их состояние ухудшится, то они будут переведены в клиническую больницу №1 Смоленска.

Коронавирус подтвержден у 34 человек из дома-интерната, предположительно, все они заразились от одного сотрудника.

За сутки в РФ выявлено 2 тыс. 774 «подтвержденных случая коронавирусной инфекции COVID-19» в 51 регионе. Всего зарегистрированы 21 тыс. 102 случая.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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