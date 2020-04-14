Александр Кожевников о европейских клубах в КХЛ: «Шведы не любят Россию на генетическом уровне»

14.04.2020, 16:53, Разное

Отечественный хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в одном из недавних интервью высказал мнение о вероятности вхождения европейских клубов в КХЛ. Спортсмен считает это маловероятным, так как, к примеру, «шведы не любят Россию на генетическом уровне», а потому вряд ли согласятся играть в одной лиге.

Александр Кожевников говорит, что Швейцария уже отказалась от вхождения в КХЛ. Это объясняется большим расстоянием между странами и, поскольку у швейцарцев другая психология, то длительные перелёты ради участия в лиге для них просто неприемлемы. Относительно английских хоккейных клубов Кожевников также сомневается, поэтому остаётся надежда только на Беларусь, а в остальных европейских государствах хоккею вообще уделяется минимальное внимание. Из азиатских стран к КХЛ может присоединиться Казахстан.

При этом о клубах Швеции у Александра Кожевникова уже давно сложилось однозначное мнение. Хоккеист считает, что шведы не будут играть с российскими командами, поскольку ещё со времён Петра I у них выработалась на генетическом уровне нелюбовь к России. Кожевников вспоминает, как много лет назад играл в скандинавской стране, и тогда тренер ему откровенно говорил, что не любит русских.