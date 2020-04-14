Законопроект о запрете комиссии за оплату ЖКХ-счетов прошел первое чтение
14.04.2020, 16:52, Новости дня
Депутаты Госдумы утвердили в первом чтении законопроект, запрещающий банкам брать комиссию с россиян за оплату ЖКХ-счетов, сообщили в пресс-службе Госдумы. Запрет касается и остальных платежных агентов, операторов почтовой связи.
Запрет на взимание комиссии распространится и на оплату пеней, штрафов и неустоек, выставляемых за просрочку оплаты ЖКХ-счетов.
Для большинства россиян ЖКХ-платежи очень значительная статья расходов. "Комиссионная накрутка на обязательный платеж представляется несправедливой, не говоря уже о том, что это дополнительное финансовое обременение", — отмечается в пояснительной записке к закону.
Госдума и ранее выступала за запрет взимания комиссии при оплате услуг ЖКХ. Президент РФ поддержал это предложение.
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