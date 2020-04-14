Законопроект о запрете комиссии за оплату ЖКХ-счетов прошел первое чтение

14.04.2020, 16:52, Новости дня

Депутаты Госдумы утвердили в первом чтении законопроект, запрещающий банкам брать комиссию с россиян за оплату ЖКХ-счетов, сообщили в пресс-службе Госдумы. Запрет касается и остальных платежных агентов, операторов почтовой связи.

Запрет на взимание комиссии распространится и на оплату пеней, штрафов и неустоек, выставляемых за просрочку оплаты ЖКХ-счетов.

Для большинства россиян ЖКХ-платежи очень значительная статья расходов. "Комиссионная накрутка на обязательный платеж представляется несправедливой, не говоря уже о том, что это дополнительное финансовое обременение", — отмечается в пояснительной записке к закону.

Госдума и ранее выступала за запрет взимания комиссии при оплате услуг ЖКХ. Президент РФ поддержал это предложение.