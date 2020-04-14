Трамп допустил возможность выхода Соединенных Штатов из ВОЗ

14.04.2020, 16:51, Новости дня

В США число жертв коронавируса превысило 23 тысячи, всего заболевших почти 600 тысяч. На этом фоне в Вашингтоне обсуждают план по выходу из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Вслед за борьбой с коронавирусом в США, похоже, начинается борьба со Всемирной организацией здравоохранения. Еще неделю назад американский президент Дональд Трамп критиковал меры ВОЗ и грозился приостановить взносы, а сегодня и вовсе допустил выход оттуда.

"Я недоволен Всемирной организацией здравоохранения. Также, как и ВТО. Нашу страну все обворовывают столько лет! Эти организации я называю близнецами. Они смотрят на нашу страну многие годы. Мы сделаем доклад по этому поводу, – сообщил Трамп. – Я выйду из этих организаций, если они не будут обращаться с нами честно".

По словам Трампа, 58 миллионов долларов в год, которые США тратят на финансирование ВОЗ, – это слишком много. Как пишет Washington Post, на этой неделе американский лидер, возможно, объявит о сокращении финансирования. По данным журнала Politico, Трамп может пойти дальше и создать альтернативу ВОЗ.

Звучит критика в адрес организации и в сенате США. Там начали расследование причин возникновения коронавируса. Проверят в том числе и действия ВОЗ – мол, сделали недостаточно.

"Когда это все началось? Передался ли вирус от животного к человеку? (…) Возможно, это были благие намерения, чтобы придумать способы лечения коронавируса в целом? Нам нужно знать, какую роль ВОЗ могла сыграть в попытках скрыть это", – заявляют в сенате.

Пока американские власти критикуют ВОЗ, журналисты пула Белого дома задают все больше неудобных вопросов самой администрации Трампа.

"Вы выиграли время, но не использовали его, чтобы подготовить госпитали и нарастить тестирование", – такой вопрос задала президенту США одна из журналистов.

"То, что вы говорите, – это просто позорище. Я только что сказал об этом“, – ответил Трамп.

"Но как вы поступили со временем, которое было выиграно? Весь февраль!" – продолжила корреспондент.

"Что я должен был сделать, когда в США не было ни одного зараженного? Вы сами об этом сообщали. Ни одного случая, ни одной смерти. 17 января", – ответил американский лидер.

"Так что же вы сделали за февраль?" – не унималась журналистка.

"Многое. Мы дадим вам список. Слушайте, вы знаете, что вы fake news, ваше СМИ и то, что вы публикуете?" – сказал Трамп, так и не дав четкого ответа.

По словам Трампа, распространение COVID-19 в США замедляется и страна скоро может открыться. Однако Штаты по-прежнему сильно опережают другие государства по уровню заболеваемости. В некоторых городах ситуация критическая: в одной из больниц Детройта тела умерших приходится класть в свободные палаты. Инфекция добралась и до тюрем. Власти Вашингтона намерены выпустить на свободу около тысячи заключенных.

Вслед за США по количеству зараженных коронавирусом идут Испания и Италия. Осторожный оптимизм проявляют в Германии: там зафиксировали положительную динамику. Власти Берлина не исключают, что ограничения могут вскоре ослабить. К постепенной отмене строгих мер приступили в Австрии: после месячного простоя там открылись небольшие магазины, автомойки и садовые центры.