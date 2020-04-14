Наркоторговец потерял партию зелья и пистолет в московском ТЦ

14.04.2020, 16:51, Новости дня

Посетитель торгового центра в Новой Москве так увлекся покупками, что забыл свою сумку в зале. При проверке в ней нашли самодельный пистолет и 95 свертков с амфетамином, мефедроном и марихуаной, а в частном доме у владельца обнаружили целую нарколабораторию, сообщили в столичном управлении МВД.

Любопытную находку охранники супермаркета строительных материалов сделали 17 марта. Стоило им наклонить сумку, как из нее выпал пистолет, после чего к делу были привлечены стражи порядка. В комплекте с оружием шли около 100 граммов амфетамина, более 16 граммов марихуаны и три грамма мефедрона.

Вскоре оперативники вышли на владельца "боекомплекта" — 30-летнего жителя подмосковного Домодедова, который признался, что оставил сумку в ТЦ по забывчивости. Опросом мужчины полицейские не ограничились: в ходе обыска в подвале частного дома обнаружили 23 горшка с растущей коноплей, порядка 65 емкостей с марихуаной и амфетамином, приспособления для изготовления наркотиков, химическое оборудование и упаковочно-расфасовочный материал.

Обнаруженный пистолет, как установили эксперты, относится к самодельному нарезному короткоствольному огнестрельному оружию и находится в боевом состоянии.

Взятому под стражу мужчине грозит серьезный срок за хранение огнестрела и торговлю наркотиками.