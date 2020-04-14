Приостановлено введение единого поставщика медицинских масок

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14.04.2020, 10:48, Новости дня

Правительство приостановило введение единого поставщика медицинских масок в РФ и введение ограничений на торговлю масками.

«Приостановить действие постановления правительства РФ от 3 апреля 2020 года 431 «Об установлении особенностей обращения медицинских изделий и ограничений на осуществление оптовой и розничной торговли медицинскими изделиями и о перечне таких изделий», – сообщается в постановлении правительства, передает РИА «Новости».

Ранее правительство поручило «Росхимзащите» заняться снабжением российских регионов медицинскими изделиями, включая маски, перчатки и респираторы. Также вводились ограничения на оптовую и розничную продажу некоторыми изделиями, включая маски, перчатки, респираторы, марлю, медицинские одноразовые комплекты из нетканных материалов и т.д.

Источник агентства, знакомый с постановлением правительства, пояснил, что правительство приостановило введение единого поставщика, чтобы не допустить перебоев отрасли в кризисный период.

«Задача очень масштабная, требуется большой подготовительный этап: составление карты потребностей, решение вопросов с поставщиками, проработка всей логистики. Конечно, на это требуется не три дня, а гораздо больше времени. Приостановка требуется, чтобы отрасль в такой критический момент работала без перебоев», – сказал собеседник.

Во вторник сообщалось, что Китай передал РФ более 20 тонн гуманитарного груза, в том числе медицинские маски, перчатки, одноразовые защитные костюмы, тест-системы для диагностики и тепловизоры.



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