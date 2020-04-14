Составлен рейтинг безопасности стран в условиях распространения COVID-19

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14.04.2020, 16:48, Новости дня

Составлен рейтинг безопасности стран в условиях распространения коронавируса. Израиль занял первое место, тройку замыкают Германия и Южная Корея, следует из результатов исследования консорциума Deep Knowlegde Group (DKG), опубликованных на официальном сайте.

Согласно опубликованным результатам, в первую десятку рейтинга также вошли Австралия, материковый Китай с Тайванем и Гонконгом, Новая Зеландия, Сингапур и Япония. РФ в этом списке из 40 стран нет, передает РИА «Новости».

В то же время DKG представил рейтинг 20 стран, подверженных рискам в условиях распространения коронавируса. В первую пятерку рейтинга вошли Италия, США, Великобритания, Испания и Франция. За ними следуют Швеция, Иран, Эквадор, Филиппины и Румыния. РФ в этом рейтинге заняла 12 место.

Аналитики обратили внимание на информацию о том, когда вступили в силу ограничения на передвижение и их масштаб. Кроме того, рассматривались данные о продолжительности карантина, случаях его нарушения, а также мерах экономической поддержки со стороны государства.

Также авторы исследования обращали внимание на то, есть ли в этих странах широкий доступ к тестированию на коронавирус, а также количество ресурсов системы здравоохранения, и другие чрезвычайные меры, введенные государствами.

Как указывает DKG, при расчете рейтинга используется информация из открытых источников, в том числе данные Всемирной организации здравоохранения, Университета Джонса Хопкинса.

При этом аналитики отмечают, что данные постоянно обновляются, и в будущем распределение стран в рейтинге может меняться.

Отметим, за минувшие сутки в РФ зарегистрировали 2774 новых случая коронавируса в 51 регионе. Газета ВГЛЯД рассказала о причинах роста заболевших.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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