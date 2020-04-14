Каждый третий москвич приостановил работу из-за ситуации с коронавирусом

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14.04.2020, 16:30, Новости дня

Ситуация с распространением коронавируса повлияла на рынок труда в Москве, временно перестали работать 32% жителей столицы, свидетельствуют данные опроса исследовательского холдинга «Ромир».

12% москвичей потеряли работу вообще. Чаще всего без работы оставались люди в возрасте 45-50 лет (16% респондентов данной возрастной категории). Еще 30% москвичей работают неполный день. 39% опрошенных серьезно потеряли в своих доходах, говорится в сообщении на сайте холдинга.

«Очевидно, что, помимо медицинских угроз, пандемия коронавируса приносит и серьезные социальные изменения. Люди теряют доходы, работу. Вне всякого сомнения, пандемия минует острую фазу, но с социальными последствиями нашим элитам предстоит разбираться серьезно и долго», – сказал президент исследовательского холдинга Андрей Милехин.

Опрос был проведен в апреле среди 500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше, проживающих в Москве.

Ранее опрос показал, что жители РФ в марте увеличили свои расходы на 15,1% на фоне распространения коронавируса.



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