Эпидемиолог Минздрава предупредил о действии коронавируса в радиусе 4-х метров

14.04.2020, 16:30, Разное

Николай Брико, внештатный эпидемиолог Минздрава РФ, в эфире «Россия-24» предупредил, что радиус действия коронавируса, как оказалось, в два раза больше, чем считалось ранее. По данным американских учёных, «зона поражения» вокруг инфицированного – до 4-х метров.

Эпидемиолог рассказал, что новый радиус действия коронавируса COVID-19 определили в результате проводящегося для ВОЗ исследования специалисты американского Центра по контролю заболеваний. То есть, если ранее безопасным считалось расстояние между здоровым и больным человеком около двух метров, то сейчас известно о 4-х метрах. Кроме того, Николай Брико констатировал, что возрастание уровня распространения коронавируса затрудняет медикам отслеживание «цепочки заражаемости». В частности, это касается ситуации в российской столице.

На сегодняшний день в мире зарегистрировано более 1,9 млн инфицированных COVID-19, свыше 120 тысяч человек скончались. В РФ число заражённых превышает 21,1 тыс. Из них почти 1,7 пациентов преодолели болезнь, умерли – 170, информирует интернет-портал RG.ru.