ВОЗ: 70 вакцин против COVID-19 в разработке, 3 проходят испытания на людях

14.04.2020, 16:24, Разное

Не менее 70 потенциальных вакцин против новой коронавирусной инфекции COVID-19 сейчас находятся в разработке, согласно Всемирной организации здравоохранения, сообщает Bloomberg. Обновленный список был опубликован на сайте ВОЗ 11 апреля.

Свои вакцины против нового коронавируса пытаются получить как фармацевтические гиганты, так и небольшие биотехнологические компании. Производители стремятся максимально сократить сроки разработки в ответ на чрезвычайные обстоятельства.

Клинические испытания начались для трех потенциальных вакцин против COVID-19. Китайская компания CanSino уже начала исследование II фазы, которое должно дать предварительные данные об эффективности препарата на небольшой группе людей. Американские Inovio Pharmaceuticals и Moderna также уже начали исследования с участием людей.

О том, какие ожидания у исследователей по поводу одной из этих вакцин, mRNA-1273, читайте в нашем материале.