Доктор Мясников назвал отличия карантина от самоизоляции

14.04.2020, 16:24, Новости дня

Введенные в РФ меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции оценил врач и телеведущий Александр Мясников.

Как отметил главврач московской городской клинической больницы № 71, распространение коронавирусной инфекции проще всего остановить, введя для всех карантин с полным запретом на контакты. Однако пока ситуация в РФ не настолько критична, поэтому в подобных мерах нет необходимости.

«Что мы делаем – это не есть карантин и, наверное, даже не совсем самоизоляция. Принцип карантина в том, чтобы люди не контактировали друг с другом никаким образом, чтобы не передавали инфекцию, но мы же его не соблюдаем. У нас работает общественный транспорт, и на нем врачи, полицейские и продавцы ездят на работу. Так или иначе, у нас в той или иной степени идет отступление от принципа карантина. Насколько мы гибкие в этом отступлении, я не знаю», – сказал Мясников, передает радио Sputnik.

По его словам, при определении жесткости и длительности карантинных мер общество вынуждено учитывать, помимо профилактики инфекции, и ряд других факторов.

«Я лично уверен, что изоляция не должна быть продлена больше определенных сроков, поскольку потом проблемы могут быть такие, что COVID-19 за счастье покажется. Вот сейчас уже домашнее насилие, психические болезни, обострение хронических болезней, а еще это усугубляется экономическим положением людей. Здесь система сообщающихся сосудов: чем строже карантин, тем больше последствий для психических, медицинских и экономических проблем, но чем меньше карантин, тем больше возможностей по переносу инфекций», – подытожил Александр Мясников.

Ранее доктор Мясников уже отвечал на самые распространенные вопросы о коронавирусе. Так, телеведущий разъяснил опасность вирусов для пожилых.

Кроме того, эксперт выразил мнение, что после окончания пандемии коронавирус не пропадет навсегда.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.