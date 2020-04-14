Грузия закрыла четыре крупнейших города

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14.04.2020, 16:24, Новости дня

Грузия закрыла въезд и выезд из четырех крупных городов страны, включая столицу, сообщил премьер-министр страны Георгий Гахария, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Грузия также продлит режим ЧП, введенный на месяц из-за эпидемии коронавируса 21 марта, по 10 мая, сообщил во вторник на брифинге премьер-министр.

По его словам, на этот счет в ближайшие дни президент обратится в парламент.

Он сообщил, что с 21.00 (20.00 мск) 15 апреля закрываются въезды и выезды в Тбилиси, а также еще три города страны – Рустави, Батуми и Кутаиси.

Как отметил Георгий Гахария, «ограничения планируется поэтапно снимать с середины мая, если принимаемые меры дадут результат».

Коронавирус в Грузии подтвержден у 296 человек, выздоровели 69, трое скончались.

Ранее сообщалось, что Русская православная церковь Иоанна Богослова в центральном Верийском парке Тбилиси закрылась на 20 дней из-за заражения коронавирусом настоятеля.



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