 

«Мосгаз» обеспечил теплом и горячей водой новый медцентр в ТиНАО

14.04.2020, 16:24, Новости дня

Новый медицинский центр в ТиНАО получил тепло и горячую вода, 12 апреля специалисты АО «МОСГАЗ» завершили работы на объекте.

К строительству приступили 12 марта, сообщается в Instagram АО «Мосгаз».

«В котельной в настоящее время настраиваются режимы по мере роста потребления медицинским центром. Первое время, пока котельная будет выходить на расчетную нагрузку, на месте постоянно работает оператор, но в дальнейшем мы полностью перейдем на дистанционный режим. На объекте применены современные технические решения, благодаря которым режимы работы насосного оборудования и котлов, температура теплоносителя и другие параметры будут регулироваться из диспетчерской МОСГАЗа в режиме онлайн», – рассказал генеральный директор АО «МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев.

Компания выразила благодарность коллективу, который 24 часа в сутки работал на объекте.

Ранее в Сети появилась интерактивная панорама строящейся в Новой Москве больницы.



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