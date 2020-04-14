 

В России День окончания Второй мировой войны перенесли на 3 сентября

14.04.2020, 16:20, Новости дня

Госдума приняла законопроект о переносе Дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. Соответствующий документ опубликовали на сайте парламента.

День окончания Второй мировой по закону считается памятной датой, но не является выходным днем.

Авторы законопроекта объяснили перенос даты тем, что Верховный Совет СССР в 1945 году объявил 3 сентября днем победы над Японией и днем всенародного торжества. Уже через пару лет государственный праздник стал рабочим днем, затем и вовсе забылся со временем.

“Формулировка “3 сентября – День окончания Второй мировой войны” символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей мирного сосуществования и сотрудничества”, – отметили авторы.

По мнению депутатов, “победа Советского Союза над Японией внесла решающий вклад в завершение Второй мировой войны”.

Третьего сентября в России также отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Акт безоговорочной капитуляции Японии был подписан 2 сентября 1945 года. Эта дата считается окончанием Второй мировой войны.

 



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