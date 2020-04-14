Не проверяющих цифровые пропуска таксистов пообещали отключать от агрегаторов в Москве

14.04.2020, 16:16, Новости дня

Водителей такси, которые не будут проверять цифровые пропуска пассажиров в Москве, будут отключать от агрегаторов, сообщили в правительстве столицы.

Кроме того, пассажиру в Москве откажут в поездке на такси, если у него нет цифрового пропуска, или не совпадает маршрут, отметили в пресс-службе столичного департамента транспорта, передает РИА «Новости».

Напомним, полицейские в Москве начнут проверять электронные пропуска с помощью специального приложения, сообщил источник в правоохранительных органах.

В Москве за сутки жители оформили 3,2 млн цифровых пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте.