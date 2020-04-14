Путин 15 апреля обсудит развитие радиоэлектронной промышленности

14.04.2020, 16:16, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин 15 апреля в режиме видеоконференции проведет совещание с правительством, в ходе которого обсудит развитие радиоэлектронной промышленности, информирует пресс-служба Кремля.

«15 апреля президент РФ Путин проведет очередное совещание с членами правительства Российской Федерации в режиме видеоконференции. Профильной темой станет развитие радиоэлектронной промышленности в 2020 году и на долгосрочную перспективу. С докладом выступят заместитель председателя правительства РФ Борисов и глава Минпромторга РФ Мантуров», – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Отмечается также, что будут рассмотрены актуальные вопросы текущей ситуации.

Ранее глава государства провел совещание по экономическим вопросам.