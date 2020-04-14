Номер телефона для оформления пропуска в Подмосковье временно прекратил работу

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14.04.2020, 16:16, Новости дня

Система цифровых пропусков в Московской области заработает с 15 апреля, оформить пропуск по телефону временно нельзя, но можно в приложении или на сайте Госуслуг, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.

«С 15 апреля в Московской области и Москве начнет действовать система цифровых пропусков. Для передвижения в области и столице жители Подмосковья могут оформлять их в мобильном приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус». Также на Едином портале государственных услуг Российской Федерации действует ссылка на форму для физических лиц: www.gosuslugi.ru/395224/1. Ранее заявленный короткий номер 0250 временно не используется», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

При этом для передвижения пешком цифровой пропуск пока не понадобится.

«Чтобы пойти в магазин, аптеку, выгулять собаку, вынести мусор в пределах 100 м от места проживания, разрешение пока не требуется, но в приложении такая возможность уже реализована. Для контроля за соблюдением режима самоизоляции в Подмосковье усилен патруль полиции, Росгвардии и ГИБДД», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москве полицейские начнут проверять электронные пропуска с помощью специального приложения.

Накануне в столице жители оформили 3,2 млн цифровых пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте.



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