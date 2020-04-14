Как тысячи футбольных полей: лесные пожары начали выжигать Россию

14.04.2020, 16:15, Разное

Масштабные лесные пожары вспыхнули в Забайкальском крае России. Огонь охватил территорию в 16 тысяч гектаров: на такой территории могли бы поместиться около 30 тысяч футбольных полей.

Как сообщает ТВ Центр, новые пожары появляются каждый день. Местные власти ввели в двух районах режим чрезвычайной ситуации и привлекли значительные силы спасателей к тушению лесов. Однако из-за сухой погоды и сильного ветра сдержать распространение огня пока не удается.