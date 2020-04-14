 

Как тысячи футбольных полей: лесные пожары начали выжигать Россию

14.04.2020, 16:15, Разное

Масштабные лесные пожары вспыхнули в Забайкальском крае России. Огонь охватил территорию в 16 тысяч гектаров: на такой территории могли бы поместиться около 30 тысяч футбольных полей.

Как сообщает ТВ Центр, новые пожары появляются каждый день. Местные власти ввели в двух районах режим чрезвычайной ситуации и привлекли значительные силы спасателей к тушению лесов. Однако из-за сухой погоды и сильного ветра сдержать распространение огня пока не удается. 



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.04 / Брюс Уиллис побрил дочку Таллулу налысо для эротической фотосессии

07.03 / Джон Уайт рассказал о рисках посещения спортзала на фоне вспышки коронавируса

08.04 / Известная балерина нарвалась на мошенников

15.02 / Феодосия – идеальный Крымский курорт

03.03 / Число умерших от коронавируса в Италии выросло почти в три раза за последний день

02.04 / Гипотеза: Вакцина БЦЖ помогает справляться с коронавирусом?

14.02 / Мнение: Наев не тонет, продолжая карьерный рост

23.03 / «Муж и жена – одна сатана»: Бузову и Манукяна подозревают в тайной свадьбе

07.02 / Федор-поминальник: как прогонять мертвецов 8 февраля

25.02 / Еще теплее: синоптик рассказал о климате в России в ближайшие пять лет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска