Рейтинг самых доступных иномарок в России которые можно купить в апреле

14.04.2020, 16:09, Разное

Редакция портала CarsWeek.ru составила рейтинг самых доступных иномарок в РФ после подорожания, которое прошло в апреле. Многие производители пересмотрели цены на свою продукцию в связи с ослаблением рубля.

В краткосрочном периоде апрельский спрос на новые иномарки в РФ превысил аналогичный показатель за апрель прошлого года на 4%. Спрос был вызван тем, что россияне «сливали» сбережения, чтобы застраховать их от обесценивания. А стремление залезть в автокредит, было обусловлено слухами о скором изменении ставок и условий выдачи автокредитов ведущими отечественными банками.

Итак, рейтинг самых доступных иномарок в России, по состоянию цен на апрель 2020 года:

1. Самой дешевой иномаркой в РФ по-прежнему остается модель от японского бренда Datsun. Эта компания является дочерним предприятием компании Nissan, и предлагает по всему миру доступные автомобили. В РФ она продает модели, построенные на базе Lada Granta. А первую строчку нашего рейтинга занимает компактный седан on-DO. Стоимость модели сейчас начинается от 511 000 рублей. В сравнении с мартом стоимость выросла на 8 000 рублей. По сути, модель является перелицованным седаном Lada Granta. В технической части отличий практически нет. Производитель изменил дизайн передней части, установив новый бампер, решетку радиатора и оптику. Изменению также подверглись капот и передние крылья. Корма также получила пересмотренный дизайн, как и интерьер. Под капотом установлен 1,6-литровый «ВАЗовский» двигатель, работающий с пятиступенчатой «механикой».

2. На второй строчке рейтинга располагается хетчбек той же марки, что и победитель mi-Do. Про базовую комплектацию отдельно рассказывать нет необходимости, так как она ничем не отличается от седана. Цена на хетчбек начинается с отметки в 534 000 рублей.

3. И сразу четвертое места заняли отпрыски французской компании Renault, Logan и Sandero. Седан и хетчбек соответственно. Бюджетники от Renault давно и надолго завоевали любовь отечественных автолюбителей благодаря своей неприхотливости и надежности. В базовой комплектации оба автомобиля получат 1,6 литровый мотор, работающий в паре с механической коробкой переключения передачи. Из приятных опций можно отметить светодиодные дневные ходовые огни и центральный замок с функцией блокировки при начале движения. Цена обоих автомобилей начинается с 605 000 рублей. Приведенная цена является предложением онлайн шоурума, в салонах у дилеров она может слегка отличаться.

5. Замыкает рейтинг KIA Picanto. Автомобиль не самый большой, но один из самых технически оснащенных в данном рейтинге. Базовая комплектация уже будет включать ABS, ESC, систему помощи при трогании на подъеме, 2 фронтальные подушки, датчик света и датчик контроля давления в шинах. Стоит данная комплектация будет от 689 900 рублей.