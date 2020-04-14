Представлена раскладушка LG Folder 2 за 162 доллара

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14.04.2020, 16:09, Разное

Разработчики из LG выпустят новый раскладной телефон бюджетного уровня под названием Folder 2 стоимостью в 162 доллара. Речь идёт о преемнике оригинального Folder, выпущенного чуть более 2 лет назад.
Девайс получит внутренний 2,8-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 240х320 точек. Снаружи есть второй 0,9-дюймовый экран, являющийся монохромным – его будут использовать для просмотра СМС-сообщений, а также прочих уведомлений. Что касается основной камеры, то она получит датчик на 2 Мп. Кроме того, девайс оснащен кнопкой SOS: если нажать её три раза, то будет совершен звонок на ранее зарегистрированный номер телефона, также отправится сообщение с данными о местонахождения.

Аппаратной основой телефона является однокристальная система Snapdrgon 210, количество оперативной и постоянной памяти составит 1 и 8 Гб соответственно. Стоимость устройства – чуть более 160 долларов.



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