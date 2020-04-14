Из Уханя в Германию пришел первый поезд с медсредствами

14.04.2020, 16:08, Новости дня

В немецкий Дусйбург прибыл первый поезд с медицинскими средствами и другой гуманитарной помощью из китайского Уханя.

Видео с прибытием поезда из Уханя опубликовано на YouTube-канале Ruptly.

RT сообщает, что в вагонах кроме лекарств и средств защиты находятся автозапчасти, электроника, кабели и материалы для строительства железной дороги.

1 апреля сообщалось, что первый поезд из китайского Уханя провезет транзитом через Казахстан, Россию и Белоруссию более 150 тонн грузов для Европы. Поездом в Европу отправили медицинские маски, автозапчасти и электронику.