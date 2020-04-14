Новые площадки ГТО появятся в девяти территориях Прикамья в рамках нацпроекта

14.04.2020, 16:08, Новости дня

Пермский край получит 50 млн рублей в рамках нацпроекта «Демография» на строительство новых площадок ГТО и закупку спортивного оборудования. Половина этих средств будет направлена на строительство площадок ГТО, вторая половина – на закупку оборудования.

Малые спортивные площадки появятся в Верещагино, Горнозаводске, Кудымкаре, ЗАТО «Звездный», Кишерти, Красновишерске, Оханске, Юрле и Кунгурском районе.

По условиям предоставления субсидии, еще по 5% от этой суммы будет выделено из краевого и муниципального бюджета. Таким образом, в общей сложности на возведение площадок ГТО в 2020 году будет направлено почти 28 млн рублей. Причем все территории получат равные суммы, поскольку, по новым правилам, все площадки будут оборудованы одинаковым комплектом инвентаря, который включает 27 позиций, говорится в сообщении на сайте правительства Пермского края.

До середины июня муниципалитеты должны подготовить основание под площадки, а после поставки оборудования – приступить к монтажу. Все работы предполагается завершить к октябрю.

Еще 25 млн рублей нацпроекта – средства на приобретение комплекта спортивно-технологического оборудования для совершенствования спортивной подготовки по хоккею. Эту субсидию получит березниковская спортивная школа «Кристалл».

Напомним, реализация национального проекта «Демография» началась в 2019 году. В его рамках Пермский край из федерального бюджета получил 111 млн рублей. Часть средств направлена на приобретение комплектов спортивного оборудования для создания площадок на базе центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» для 23 муниципальных образований.

40 млн рублей выделено на комплект для модернизации футбольного поля с искусственным покрытием на стадионе «Гайва» в Перми. Кроме того, СШОР «Олимпиец» (Соликамск) и МБУ «Спортивная школа Свердловского района г. Перми» получили спортивно-техническое оборудование для хоккея. В состав оборудования вошли комплект односторонних бортов (в том числе с защитным экраном), ворота, рулонное синтетическое покрытие для раздевалок и прохода ко льду, машины для подрезки и заливки льда, станки для заточки коньков, универсальное информационное табло и тренажеры.