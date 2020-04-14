Мнение: Как вам?
14.04.2020, 14:54, Разное
Думаю, что вы все, друзья, обнаружили у себя маленький колокольчик в правом верхнем углу страницы ЖЖ… Очередное обновление дизайна. Но вот вопрос, а нахрена он нужен? Блин…
….да еще и красного цвета индикация – бросается в глаза
… да еще и на каждой открытой странице у адреса с скобочках
… да еще и ненавязчивые, с интервалом в несколько сообщений, рекомендации, что мне было бы интересно почитать в ЖЖ
Мне вот этот инструмент совершенно ненужен!
Мне вполне достаточно папки "Входящие", а что мне почитать, так я и без сопливых разберусь….
А вам как новинка?
Источник: Достало
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