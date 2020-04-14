Мнение: Как вам?

14.04.2020, 14:54, Разное

Думаю, что вы все, друзья, обнаружили у себя маленький колокольчик в правом верхнем углу страницы ЖЖ… Очередное обновление дизайна. Но вот вопрос, а нахрена он нужен? Блин…

….да еще и красного цвета индикация – бросается в глаза

… да еще и на каждой открытой странице у адреса с скобочках

… да еще и ненавязчивые, с интервалом в несколько сообщений, рекомендации, что мне было бы интересно почитать в ЖЖ

Мне вот этот инструмент совершенно ненужен!

Мне вполне достаточно папки "Входящие", а что мне почитать, так я и без сопливых разберусь….

А вам как новинка?