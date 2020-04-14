 

«У нас будет ребёнок!»: Ольга Бузова показала, как может выглядеть их с Манукяном дочь

14.04.2020, 15:53, Разное

«Поющая ведущая» Ольга Бузова на странице в Instagram опубликовала коллаж из 3-х фото – своего, Давида Манукяна и 5-летней девочки. Знаменитость сообщила, что у них с новым возлюбленным будет ребёнок, а на снимке можно увидеть, как выглядит из «гипотетическая» дочь.
В подписи к публикации Ольга Бузова уточнила, что ребёнок у них с Манукяном родится в будущем, но точно не сейчас. Ей было интересно, чьи черты возьмёт малышка, поэтому певица воспользовалась специальным мобильным приложением, с помощью которого можно «заглянуть в грядущее». Запечатлённая на фото девочка 5-летнего возраста, по мнению многих фолловеров, имеет внешнее сходство и с Бузовой, и с Манукяном, но при этом вряд ли она похожа на реального будущего ребёнка звёздной пары.


В комментариях к посту некоторые подписчики с восхищением оценивают малышку, другие же более критичны в своих суждениях. Так, некоторые поклонники Ольги Бузовой считают, что ей для более достоверного «прогнозирования» стоило бы по меньшей мере выбирать своё фото с меньшим количеством косметики на лице.



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