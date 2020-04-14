Эксперты призывали власти РФ для борьбы с экономическим кризисом раздавать россиянам деньги

14.04.2020, 15:53, Разное

Команда экспертов разработала антикризисный проект по спасению экономики страны, пострадавшей от пандемии коронавируса. Финансисты предлагают запустить количественное смягчение, потратить 50% ФНБ, а также начать раздавать деньги россиянам.

Идеи авторства главы Центра развития при ВШЭ Натальи Акиндиновой, профессора ВШЭ Олега Вьюгина, руководителя ЦТИ ВШЭ Владимира Гимпельсона, экс-зампреда ЦБ РФ Сергея Алексашенко и многих других известных экономистов представлены в специальном докладе фонда «Либеральная миссия» по «коронакризису-2020». По мнению специалистов, объемы поддержки экономики в условиях кризиса следует довести при консервативном развитии ситуации до 4% или 6% от ВВП, а радикальном – до 8-10%. Сюда не включены нефтегазовые доходы, недополученные казной и замещающиеся за счет средств ФНБ. Экономике РФ необходима программа количественного смягчения – эмиссии накоплений рубля посредством покупки ЦБ облигаций правительства.

Экономисты предлагают полностью списать предприятиям долги по кредитам и налогам, если компании сумеют сохранить занятость на уровне не меньше 70%. Кроме того, в докладе речь идет о ежемесячных выплатах пенсионерам в размете 5000 рублей, а также 2000 рублей каждой российской семье для оплаты коммунальных услуг. Правительство, отмечают экономисты, может оказать помощь населению прямыми выплатами, субсидированием ЖКХ, а также выделением денег пенсионерам и превышением примерно на 25% размера пособия по безработице из-за вынужденной самоизоляции.

Недостаточная поддержка государством граждан во время кризиса может вызвать волну социальных возмущений. Вполне разумный ход – выплата каждому гражданину единовременного пособия весной, летом и осенью. Средства на эти цели найдутся в ФНБ и других фондах, созданных на «черный день».