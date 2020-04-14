Мария Кожевникова поддержала Агату Муцениеце в конфликте с Павлом Прилучным: “Я бы поступила так же, как она!”

14.04.2020, 15:50, Разное

В прошлую пятницу в аккаунте Нонны Муцениеце – матери актрисы Агаты Муцениеце – появилось шокировавшее многих видео. В нем Агата рассказывает о том, что самоизоляция и домашний карантин в загородном доме с супругом Павлом Прилучным и их двумя детьми обернулся для нее кошмаром:

Он довел детей до слез, поднимал на меня руку, он не в адеквате.

Спустя несколько дней Агата уже в своем аккаунте сообщила, что находится с детьми в безопасности. Ее откровенный рассказ не оставил подписчиков равнодушными. Впрочем, слова поддержки периодически сменялись осуждением – зачем актриса “вынесла сор из избы”. Сегодня в защиту подруги выступила Мария Кожевникова. Она рассказала о том, как Агата помогла ей закрыть благотворительный сбор, и выразила надежду, что ее с Павлом конфликт разрешится мирно.

А еще я хочу поддержать Агату и предлагаю сделать это вместе! Это ее подруга оказалась волшебницей для Ильи. Именно ее пост она увидела и передала мой контакт. Агата, в отличие от многих других, без лишних вопросов опубликовала пост, а не сторис, в ту же минуту, в которую я обратилась. Она протянула руку помощи. Без раздумий. А сейчас тот момент, когда рука помощи нужна ей! Агаточка переживает непростое время, и думаю, каждое доброе слово ей будет очень приятно! Я не согласовывала этот пост с ней, и думаю, она меня не убьёт за это. Я просто прочитала столько неадекватного в ее сторону, что даже мне стало обидно! Агата очень жизнерадостная, отзывчивая, добрая и милая, заботливая мама и жена, мы вместе встречались в том году на отдыхе, классно провели время с нашими семьями! Всякое бывает, и очень надеюсь, что мудрости хватит и Агате и Паше. Ведь самое главное, чтобы у детей были классные родители, а это и мама, и папа! Агаточка, мы с тобой,

– написала Мария у себя в Instagram.

Агата Муцениеце с детьми

Впрочем, на этом Кожевникова не остановилась. Она также ответила нескольким комментаторам, обвинившим Агату в “попытках прославиться на разводе”:

Я знаю причину. К Паше очень хорошо отношусь и ни единого плохого слова про него не сказала, и вообще, если заметили, не стала писать о том, что произошло, только из уважения к Паше, которое у меня есть. Он классный парень, но даже у таких крутых, харизматичных и талантливых бывают обстоятельства, при которых случаются ситуации, из которых непросто выходить.

Я бы поступила так же, как она! Вы не знаете, что было до, поэтому не можете даже писать, что она сделала не так. Дай Бог, никогда не оказаться в такой ситуации.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный

Напомним, слухи о непростых отношениях пары ходили уже давно, а в феврале они сами подтвердили их, объявив о своем расставании в Instagram Павла:

Друзья, мы всегда делились самыми веселыми моментами своей жизни и вообще, были честны про нашу личную жизнь и нашу пару. Считаем нужным быть честными с вами и сделать официальное заявление. Наша красивая история любви должна остаться красивой, для этого нужно ее вовремя остановить, что мы и решили сделать. От вас и СМИ просим проявить солидарность, ибо это сложный период в жизни. Мы планируем официально расторгнуть наши отношения, но мы всегда будем родными друг другу людьми и будем любить наших детей так же сильно, а может, еще и больше. Наши отношения остаются дружескими, все происходит обоюдно, с уважением и по-взрослому! Спасибо вам, что так любили нашу пару, мы вас всех тоже любим!