В ульяновскую колонию попытались доставить телефон с помощью арбалета

14.04.2020, 15:48, Новости дня

Неизвестные попытались с помощью арбалета доставить в исправительную колонию №3 в Ульяновской области телефон и зарядник к нему, информирует региональное управление ФСИН.

«Неустановленное лицо совершило выстрелы из арбалета на территорию учреждения. Сотрудниками ИК-3 были обнаружены три стрелы, к двум из которых были привязаны сотовый телефон, зарядное устройство», – сообщается на сайте ведомства.

Там добавили, что передача или попытка передачи запрещенных предметов, веществ или продуктов питания карается штрафом от 3 до 5 тыс. рублей с конфискацией.

На минувшей неделе СУ СК по Иркутской области возбудило уголовное дело по факту бунта в олонии. В колонии начался пожар, по некоторым данным, возгорание возникло в результате поджога. Также сообщалось о столкновениях заключенных с бойцами спецназа ФСИН.