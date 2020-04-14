 

Стало известно о россиянине, осужденном в Эстонии за сотрудничество с ГРУ

14.04.2020, 15:48, Новости дня

Проживающий в Эстонии житель России Сергей Кондрат в прошлом году был приговорен к пяти годам тюрьмы за сотрудничество с ГРУ, следует из доклада эстонской полиции безопасности.

Утверждается, что Кондрат сотрудничал с ГРУ с 2006 года. Его арестовали в мае 2019 года. Он работал электриком, но, как считает Полиция безопасности, это были лишь прикрытие для сбора информации о государственно важных объектах Эстонии, передает ТАСС.

В августе Кондрата приговорили к пяти годам тюремного заключения за «ненасильственные действия, совершенные иностранцем против независимости и суверенитета Эстонской Республики».

Посольство РФ в Эстонии не прокомментировало эту информацию.

Также в докладе указывается, что в марте 2019 года обвинили в сотрудничестве с ФСБ жителя страны Дмитрия Козлова. Его приговорили к 3 годам и 6 месяцам заключения.

Кроме того, известно, что экс-сотрудник Полиции безопасности Эстонии Владимир Куликов в сентябре приговорен к 5 годам тюремного заключения по обвинению в сотрудничестве с ФСБ.



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