Названы сроки принятия решения о корректировке дат ЕГЭ

14.04.2020, 15:48, Новости дня

Решение о корректировке сроков проведения ЕГЭ может быть принято после майских праздников, сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

«На сегодняшний момент у нас определена дата (сдачи ЕГЭ, – прим. ВЗГЛЯД) – 8 июня. Если ситуация будет ухудшаться, мы это будем знать в ближайший месяц… После майских праздников примерно мы выслушаем все рекомендации, в том числе штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, и будем принимать соответствующие решения», – приводит его слова ТАСС.

При этом сами задания экзаменов не будут корректироваться даже при повторном переносе сроков. «Тесты корректироваться не будут», – сказал Музаев.

Музаев ранее заявил, что ЕГЭ в 2020 году будут проводить только в условиях без риска для здоровья, в ином случае сроки экзамена будут сдвигать.

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