При выходе из карантина украинцев планируют тестировать на антитела к коронавирусу – Ляшко

14.04.2020, 15:40, Новости дня

Власти планируют поверять украинцев на антитела к коронавирусу перед выходом из карантина. Об этом 13 апреля в эфире ICTV сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он уточнил, что речь идет об иммуноферментном анализе.

“Мы разрабатываем шаги, как нужно в дальнейшем выходить из карантина. Один из этих методов – введение нового вида тестирования: ИФА-тестов, которые будут показывать наличие антител, что подтверждает, переболел человек или нет”, – рассказал Ляшко.

Он отметил, что у многих людей коронавирусная болезнь COVID-19 будет протекать бессимптомно.

“То есть симптомами, которые позволили легко перенести болезнь, и человек чаще всего не обращает на них внимание. У них сформируется иммунитет, и это будет позволять людям уже спокойно выходить [из карантина]”, – сказал Ляшко.

По его словам, Минздрав разрабатывает меры, которые не позволят перегрузить систему государственных лабораторий.

“Мы проводили переговоры с бизнес-сетями, которые готовы взяться за это тестирование. Я думаю, когда появятся эти тесты в Украине, мы отработаем эту методику, и это будет один из элементов выхода из карантина”, – рассказал Ляшко.

По его словам, сейчас украинские власти изучают практику Китая по снятию ограничительных мер.

“Выход из карантина обязательно будет, мы не будем придерживаться карантин постоянно. Но выход будет тогда, когда вопрос эпидемической ситуации будет урегулирован. Мы оцениваем экономику только по потерям, которые есть, из-за того, что бизнес не работает. Но мы не оцениваем потери экономика, которые могут быть вследствие большого количества заболевших на территории Украины и большого количества летальных случаев”, – сказал он.

Для выявления коронавируса в организме человека проводят тестирование методом полимеразной цепной реакции. По состоянию на 14 апреля в Украине методом ПЦР исследовано 35 153 пробы на коронавирус.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. С 6 апреля условия карантина ужесточили: украинцам запретили гулять в парках, собираться в группы больше чем по два человека и появляться в общественных местах без маски или респиратора. Эти ограничения будут действовать как минимум до 24 апреля.

Штраф за нарушение правил карантина для граждан составляет от 17 до 34 тыс. грн.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,92 млн, из них более 458 тыс. вылечились, а 119 730 скончались.

В Украине коронавирус подтвержден у 3372 человек, из них 119 человек уже выздоровели, а 98 скончались.