“Мы должны сделать Трампа президентом на один срок”. Сандерс поддержал Байдена на предстоящих выборах

14.04.2020, 15:40, Новости дня

Американский сенатор-демократ Берни Сандерс, который недавно прекратил участие в избирательной гонке в США, поддержал на выборах кандидатуру экс-вице-президента демократа Джо Байдена.

“Вы нужны нам в Белом доме. Я сделаю все в моих силах, чтобы это произошло”, – сказал Сандерс 13 апреля во время совместного с Байденом прямого эфира в Periscope.

Сандерс призвал “каждого американца, каждого демократа, каждого независимого избирателя” поддержать кандидатуру Байдена на выборах.

Он подчеркнул, что все американцы должны объединиться, чтобы победить “самого опасного президента в новейшей истории”.

“Мы должны сделать [Дональда] Трампа президентом на один срок”, – сказал Сандерс.

Байден поблагодарил Сандерса за поддержку.

“Вы мне потребуетесь не только для победы в предвыборной кампании, но и для управления”, – сказал он, обращаюсь к собеседнику.

I’m speaking now about our nation’s economic response to COVID — and I’ll have a special guest with me. Tune in: https://t.co/VTJPX6da0v

— Joe Biden (@JoeBiden) April 13, 2020

Сенатор от штата Вермонт Сандерс 8 апреля отказался от дальнейшего участия в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии. Этот шаг сделал Байдена безальтернативным кандидатом от демократов на выборах.

“Голос Америки” отметил, что поддержка со стороны Сандерса положительно скажется на шансах Байдена на победу над Трампом. По некоторым данным, их команды уже ведут работу над программой действий Байдена в случае избрания президентом.

The New York Times назвала появление видеообращения Байдена и Сандерса неожиданным. Решение Сандерса поддержать своего бывшего конкурента станет однозначным сигналом для его сторонников, которые известны своей высокой лояльностью, кого надо поддержать на выборах, отметило издание.

Президентские выборы 2020 года запланированы на 3 ноября. Главными соперниками станут демократ Байден и республиканец Трамп. Также в выборах участвуют независимые кандидаты и представители других партий, но традиционно основная борьба за Белый дом ведется между кандидатами от главных американский партий – Демократической и Республиканской.

По данным телефонного опроса, который с 3-го по 6 апреля провела компания SSRS, Байден опережает Трампа в президентском рейтинге, за бывшего вице-президента свои голоса готовы отдать 53% избирателей, за действующего главу государства – 42%.