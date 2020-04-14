Саакашвили: Чтобы избежать дефолта, в 2015 году Украина пошла на кабальные условия МВФ. И наши долги теперь не подлежат списанию

14.04.2020, 15:40, Новости дня

МВФ не может списать долги Украине, потому договор о сотрудничестве с донором не предусматривает такой возможности. Об этом в комментарии изданию “ГОРДОН” заявил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

“Украина не попала в список стран, которым списаны долги. Это обусловлено тем договором, который страна подписала с фондом в 2015 года. Чтобы избежать дефолта, Украина тогда пошла на кабальные условия – практически страну будут наказывать, если она начнет расти быстрее 3% ВВП в год. И согласно этому договору долги Украины не подлежат списанию. Сейчас этот договор надо пересмотреть”, – подчеркнул Саакашвили.

По его словам, начинать переговоры с донорами нужно как можно скорее, не дожидаясь, пока в экономике начнутся проблемы.

“Не только пандемия коронавируса – повод для пересмотра сотрудничества с МВФ. В Украине сейчас целые сектора экономики могут просто упасть. Большие проблемы в промышленности. Энергетика близка к дефолту. Намечается волна банкротства малого и среднего бизнеса. В такой ситуации остро необходимо, чтобы международные финансовые организации пошли на встречу Украине. Но для этого нужно их убедить. И не дожидаться, когда произойдет катастрофа. Надо не заискивать с МВФ, а четко говорить, в чем интересы страны и где красные линии для нас. Пока мы следуем только красным линиям МВФ. Им надо следовать, но также надо обозначать и свои красные линии”, – отметил собеседник.

Он считает, что нужно менять стратегию общения с международными финансовыми донорами.

“Президент Владимир Зеленский задал правильный тон в общении с МВФ. Но сейчас надо это пересмотреть. Проблема в том, что чиновники нижнего уровня, которые говорят с МВФ, – это технократы. Они более склонны проявлять лояльность к фонду, чем защищать государственные интересы своей страны. Эти чиновники только и думают о том, что если их отсюда попрут, они смогут получить должность в Вашингтоне или какой-то другой международной финансовой организации. Надо, чтобы возобладали политические принципы и за дело взялись люди, которые могут четко отстаивать национальные интересы и будут более убедительны, чем команда, которая сейчас работает. Я имел разговор с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Он хочет изменения ситуации, он компетентен, но это не на его уровне решается, а на уровне структурных департаментов министерства финансов. Там же пока полностью старая инерция. Украина сейчас заинтересована в сотрудничестве с МВФ, но максимально на своих условиях”, – сообщил Саакашвили.

Международный валютный фонд из-за пандемии коронавируса принял решение об освобождении от долга 25 беднейших стран. Об этом говорится на сайте МВФ. Освобождены от долга Афганистан, Бенин, Буркина-Фасо, Гаити, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Коморские Острова, Йемен, Демократическая Республика Конго, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Непал, Нигер, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Соломоновы Острова, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Того, Центральноафриканская Республика и Чад.

23 марта директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева оценила потери развивающихся рынков в связи с пандемией в $83 млрд. 9 апреля Георгиева отметила, что из-за COVID-19 в МВФ ожидают наихудших экономических последствий со времен Великой депрессии.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,92 млн, из них более 458 тыс. вылечились, а 119 730 скончались.