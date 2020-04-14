Прогноз: рост ВВП Китая в 2020 году замедлится до 44-летнего минимума

14.04.2020, 15:40, Новости дня

Экономический рост в Китае в этом году, как ожидается, замедлится до минимума почти за полвека в связи с кризисом в области здравоохранения, вызванным коронавирусом. Об этом пишет Reuters со ссылкой на результаты опроса аналитиков.

Согласно среднему прогнозу 62 аналитиков, опрошенных Reuters, вторая по величине экономика мира в 2020 году вырастет на 2,5%, минимальными темпами с 1976 года. В 2019 году ВВП Китая увеличился на 6,1%, и еще в марте аналитики прогнозировали рост на 5,4% в 2020 году.

В первом квартале экономика Китая, по оценкам аналитиков, сократилась на 6,5% в годовом выражении.

Хотя правительство Китая постепенно смягчает ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом, ожидается, что восстановление экономики в ближайшие месяцы будет сдерживаться внешними факторами.

Аналитики ожидают, что в этом году почти 30 миллионов рабочих мест будут потеряны из-за мер по борьбе с пандемией и падения мирового спроса.

Пекин уже принял множество мер по поддержке экономики в условиях вспышки коронавируса, и ожидаются новые стимулирующие меры.

Аналитики прогнозируют, что Народный банк Китая снизит норму обязательных резервов (RRR) для банков еще на 100 базисных пунктов и понизит годовую ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (loan prime rate, LPR) на 35 базисных пунктов до 3,70% к концу 2020 года.