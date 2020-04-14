Сбербанк начал предоставлять ипотеку с доставкой на дом

14.04.2020, 15:40, Новости дня

Сбербанк в условиях карантина и самоизоляции граждан организовал ипотеку с доставкой на дом – проведена первая сделка.

"Это позволяет клиентам банка проводить сделки по приобретению жилья в новостройках с использованием заемных средств даже в условиях всеобщей самоизоляции", — отмечается в пресс-релизе банка.

Почти все вопросы по выбору, покупке и регистрации жилья и ранее можно было решить на портале "ДомКлик", созданным Сбербанком.

Но для подписания документов требуется личное присутствие заемщика. Банк решил эту проблему – сотрудник выезжает к клиенту для окончательного оформления: выпуска усиленной электронной цифровой подписи, подписания кредитных документов и отправки документов на регистрацию перехода прав собственности в электронном виде.

Как пояснил Николай Васев, директор дивизиона "ДомКлик" Сбербанка, многие сделки были не завершены из-за быстрого изменения ситуации, введения карантина. Сбербанк делает все возможное для помощи людям в решении жилищного вопроса даже в сегодняшней ситуации. "Мы понимаем, что многие сейчас находятся в подвешенном состоянии "посередине" сделки, и знаем, как это исправить", — отметил Васев. Сотрудники, выезжающие на дом к клиентам, обеспечены средствами индивидуальной защиты и проинструктированы о мерах безопасности.

Остальные задачи ипотечной сделки — от выбора объекта недвижимости, подачи заявки, до обслуживания кредита — решаются на онлайн-портале "ДомКлик".

Сбербанк в марте 2020 года поставил рекорд кредитования населения и бизнеса, сообщалось ранее. В марте Сбербанк выдал рекордное количество кредитов для бизнеса – 1,15 триллиона руб. За квартал выдано 3,2 триллиона руб. кредитов, что на 31% больше, чем год назад. Портфель за месяц вырос на 0,4% без учета валютной переоценки до 14,4 триллиона руб. Весь рост обеспечен кредитованием в рублях, отметили в банке.

Март стал рекордным и по выдаче кредитов населению. Сбербанк выдал розничных кредитов на 315 миллиардов руб. – это рекорд для марта. С начала года россиянам выдано более 850 миллиардов руб., что на 20% больше, чем год назад. Кредитный портфель населения за месяц вырос на 1,1% до 7,5 триллиона руб.