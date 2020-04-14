 

Расходы россиян рекордно выросли на фоне коронавируса

14.04.2020, 15:32, Новости дня

Жители РФ в марте увеличили свои расходы на 15,1% на фоне распространения коронавируса. Этот показатель стал рекордным за все время наблюдений, информирует исследовательский центр «Ромир».

Специалисты холдинга провели анализ повседневных расходов россиян и выяснили, что в марте жители страны стали оставлять больше денег в магазинах по сравнению с февралем.

«Рост по сравнению с февралем составил +15,1%. Реальные (очищенные от инфляции) расходы, как и номинальные, за месяц также выросли – на 14%. Расходы в марте являются самыми высокими за всю наблюдаемую историю измерения данного показателя», – сказано в исследовании, передает телеканал «360».

Специалисты отмечают, что обычно пик трат приходится на декабрь, так как все закупаются перед длинными новогодними праздниками. Но полученные в марте цифры превышают на 1% и затраты декабря.

Увеличение расходов специалисты заметили во всех округах России. Самый большой рост пришелся на Северо-Западный федеральный округ (+27,8%). В Южном и Северо-Кавказском ФО увеличение составило 20,1%.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, какие рекомендации дал Роспотребнадзор по питанию в условиях самоизоляции. Отметим, президент РФ Владимир Путин сообщал, что пик заболеваемости коронавирусом в РФ еще не пройден.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.02 / Пляжный футбол. “Спартак” стал серебряным призером клубного чемпионата мира

23.02 / Определены команды-финалисты конкурса «Учитель будущего» от ДФО

10.04 / Минобороны сообщило о разведактивности НАТО у границ России

12.04 / Компания Porsche тестирует Cayenne Coupe GTS

06.02 / ФАС отреагировала на данные о повышении цен на медицинские маски

22.02 / Биатлонист Гараничев рассказал подробности обыска

10.04 / Общество: Врачи просят помощи у россиян

09.03 / Северная Корея осуществила запуск трех снарядов

15.02 / В Санкт-Петербурге горит производственное здание

18.03 / Минпромторг договорился с ритейлерами о стабильных ценах на товары

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска