 

Отменены вывозные рейсы «Аэрофлота» из Рима и Амстердама

14.04.2020, 15:30, Новости дня

Вывозные рейсы российской авиакомпании «Аэрофлот» в Москву из Рима 15 апреля и Амстердама 16 апреля отменены, сообщило Минкомсвязи.

«Рейс № SU2419 Рим – Москва, 15 апреля 2020 – отменен… Рейс № SU2551 Амстердам – Москва, 16 апреля 2020 – отменен», – сказано в сообщении ведомства в Telegram.

В другом Telegram-канале говорится, что «Статус рейса Бангкок – Владивовосток 15 апреля на онлайн-табло Международного аэропорта Владивостока только что сменился на отменен».

Ранее сообщалось, что в ближайшие несколько дней домой планируется вернуть около 5 тыс. граждан России.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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