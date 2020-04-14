Офтальмологи: Контактные линзы не повышают риск заражения коронавирусом COVID-19

14.04.2020, 15:30, Разное

Заражение коронавирусом COVID-19, по словам учёных, происходит в том числе через слизистые оболочки, поэтому некоторые врачи на период пандемии рекомендуют отказаться от ношения контактных линз в пользу очков. Международная группа офтальмологов утверждает, что подтверждения факту повышения риска инфицирования при использовании линз нет, поэтому они вполне приемлемы для коррекции зрения.

Доктор Линдон Джонс из University of Waterloo, руководящий канадским Центром глазных исследований, говорит, что научного обоснования для отказа в период пандемии коронавируса COVID-19 от контактных линз на данный момент не найдено. Исходя из этого линзы вполне допустимы и не повышают риск заражения, но при этом обязательно нужно соблюдать рекомендованные правила гигиены, правильно носить и ухаживать за ними. Офтальмологи советуют по возможности пользоваться одноразовыми линзами, перед надеванием или заменой тщательно обрабатывать руки, содержать в чистоте контейнер для хранения.

Очки также следует регулярно мыть водой с мылом, а затем протирать бумажным полотенцем. В целях снижения вероятности заражения коронавирусом нельзя трогать лицо руками, особенно грязными. Если же у человека проявились признаки инфекционного заболевания, то сразу нужно обратиться к врачу и на время болезни отказаться от ношения контактных линз, а после выздоровления надевать новую пару и хранить её в другом контейнере.