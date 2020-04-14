Актриса Любовь Толкалина поделилась фото двухмесячной дочери

14.04.2020, 15:30, Разное

Любовь Толкалина обнародовала в Instagram-микроблоге фото своей дочери Марии, где та запечатлена в возрасте нескольких месяцев. Актриса отметила, ее радуют и придают ей сил новости о рождение у ее подруг детей.

Для Толкалиной рождение новых людей – «личное счастье». Новости о появлении на Земле новой жизни дают веру в будущее, порождают желание жить, творить, не отчаиваться и двигаться вперед. Актрисе в этот неспокойный период придают сил известия о прибавлении в семье ее подруг, и ей кажется, что при этом все рождаются заново.

Действительно, у многих коллег Толкалиной недавно появились малыши. На минувшей неделе супруга Бориса Грачевского подарила ему сына. Немного раньше срока родила комедийная актриса Марина Кравец, но и мать, и дочь прекрасно себя чувствуют. Кроме того, пополнением отметились семьи Елены Подкаминской, Михаила Полицеймако, Ольги Ухаковой, писательницы Веры Полозковой.

Толкалина решила вспомнить, какой в далеком прошлом была ее дочь. Представленное в микроблоге фото, где запечатлена наследница знаменитости в младенчестве, сделано около 20 лет назад. Сейчас Марии Михалковой-Кончаловской – 19.