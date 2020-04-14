 

МВФ спрогнозировал падение ВВП РФ в 2020 году на 5,5%

14.04.2020, 15:30, Новости дня

Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики РФ в текущем году на 5,5% из-за коронавируса и обвала цен на нефть.

В апрельском отчете Фонда по мировой экономике World Economic Outlook говорится, что в следующем году ожидается рост экономики РФ на 3,5%, передает РИА «Новости». 

Также фонд ожидает инфляцию в РФ в 2020-2021 годах (consumer prices) на уровне 3,1% и 3% соответственно. 

Безработица, по оценкам МВФ, составит 4,9% в 2020 и 4,8% – в 2021 году.

В свою очередь мировой ВВП по прогнозам в 2020 году упадет на 3% или более, а в 2021 году вырастет на 5,8%. 

«По базовому сценарию, который предполагает, что пандемия будет преодолена во второй половине 2020 года и предпринимаемые усилия смогут постепенно принести положительный результат, мировая экономика, как ожидается, будет расти на 5,8% в 2021 году», – отмечается в прогнозе.

Между тем экономика США в 2020 году снизится на 5,9% в сравнении с 2019 годом, а в 2021 году – вырастет на 4,7%. 

МВФ также понизил прогноз по росту ВВП Китая на 2020 год до 1,2%. В 2021 оду ожидается рост экономики до 9,2%. 

По мнению аналитиков, китайская экономика пережила шок от пандемии коронавируса раньше, чем другие экономики. Если в других странах самым провальным окажется второй квартал, то в КНР – первый.

По прогнозам МВФ, ВВП еврозоны в 2020 году упадет на 7,5%, в 2021 году – вырастет на 4,7%. 

Также прогнозируется падение экономики Украины в текущем году на 7,7%, а следующем рост на 3,6%. По оценкам Фонда, среднегодовая инфляция в 2020 году составит 4,5%, в 2021 – 7,2%. Безработица в 2020 году ожидается на уровне 10,1%, в 2021 году – 9,3%.

Ранее председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что из-за нынешнего кризиса число безработных в РФ может вырасти в три раза. Он также предложил значительно увеличить в РФ на время кризиса МРОТ и пособие по безработице.

Тем временем ВЭБ предсказал, что экономика РФ в апреле–июне 2020 года может упасть на 18%, реальные доходы россиян – на 17,5%.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что российская экономика столкнется с необычной проблемой. 



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