Главный эпидемиолог объяснил рост числа заболевших «шашлычными выходными»

14.04.2020, 15:16, Новости дня

Причиной роста числа заболевших коронавирусом могло стать массовое нарушение самоизоляции две недели назад – во время «шашлычных выходных», сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. Сеченова Николай Брико.

«Думаю, что да, в определенной мере это является свидетельством вот этих «шашлычных» выходных», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что интенсивность распространения коронавируса в РФ усиливается, и проследить цепочку заражения в Москве уже трудно, передает РИА «Новости».

«Отмечается тенденция к увеличению, к усилению интенсивности эпидемического процесса. В соответствии с критериями ВОЗ, мы находимся где-то, по крайней мере, Москва – это точно совершенно, на третьей, а то и четвертой фазе развития эпидемического процесса, когда уже трудно проследить видимые источники инфекции, видимую цепочку распространения вируса», – сообщил он.

По словам Брико, эффективность мер РФ по борьбе с коронавирусом будет видна где-то через неделю.

За сутки в РФ выявлено 2 тыс. 774 «подтвержденных случая коронавирусной инфекции COVID-19» в 51 регионе.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.